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Spor

TOFAŞ, John Jenkins ile anlaştı

Basketbol Süper Lig ekiplerinden TOFAŞ, NBA G League'de forma giyen 33 yaşındaki John Jenkins'i kadrosuna kattı.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 17:42 - Güncelleme:
TOFAŞ, John Jenkins ile anlaştı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li şutör John Jenkins'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, son iki sezonda Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi'nde (NBA G League) Ignite forması giyen 33 yaşındaki Jenkins ile anlaşma sağladı.

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ABD Milli Takımı forması giyen Jenkins, 2023-2024 sezonunu 31 maçta 17,8 sayı, 2,3 ribaunt, 3,1 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla tamamlamıştı.

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