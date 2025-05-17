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Spor

Tofaş, Karşıyaka'yı rahat geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında TOFAŞ ile Karşıyaka TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. TOFAŞ, Karşıyaka'yı 90-76 mağlup etti.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
Tofaş, Karşıyaka'yı rahat geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında TOFAŞ ile Karşıyaka TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. TOFAŞ, Karşıyaka'yı 90-76 mağlup etti.

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Reed 21, Özgür Cengiz 3, Perez 19, Yiğitcan Saybir 2, Trifunovic 15, Berk Demir 4, Gauzın 8, Pasecnıks 9, Bankston 9, Ali Taşkın

Karşıyaka: Eylem Eminoğlu, Ozan Yılmaz 2, Hakan Sayılı 6, Efe Ergi Tırpancı 4, Maxhunı 12, Mehmet Efe Demirel 18, Braımoh 5, Hollıns 10, Smıth 5, Yalın Yıldız, Mert Celep, Muhsin Yaşar 14

1. periyot: 20-23

Devre: 46-45

3. periyot: 57-56

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