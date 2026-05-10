İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

TOFAŞ, Petkimspor'u son nefeste geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u 73-71 mağlup etti.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 17:55 - Güncelleme:
TOFAŞ, Petkimspor'u son nefeste geçti
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u 73-71 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

TOFAŞ: Perez 17, Yiğitcan Saybir 9, Tolga Geçim 2, Blazevic 6, Besson 17, Özgür Cengiz, Efe Evan Postel, Sadık Emir Kabaca 7, Furkan Korkmaz 11, Kidd 4

Aliağa Petkimspor: Whittaker 16, Efianayi 23, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Sajus 2, Brown 5, Franke 8, Yunus Emre Sonsırma 2, Troy Şav 4, Floyd 3

1. Periyot: 13-21

Devre: 35-47

3. Periyot: 59-58

  • TOFAŞ
  • Aliağa Petkimspor
  • Basketbol Süper Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Ehliyeti kaptırdı, polise yakalandı! Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.