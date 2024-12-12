İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2024 Perşembe / 11 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9046
  • EURO
    36,7919
  • ALTIN
    3046.72
  • BIST100
    10058.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TOFAŞ, Portekiz deplasmanından galip döndü
Spor

TOFAŞ, Portekiz deplasmanından galip döndü

TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu ikinci maçında karşılaştığı Portekiz'in Porto takımını deplasmanda 95-87 mağlup etti.

12 Aralık 2024 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
TOFAŞ, Portekiz deplasmanından galip döndü
ABONE OL

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu ikinci maçında TOFAŞ, Portekiz'in Porto takımını deplasmanda 95-87 yendi.

Dragao Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-20 önde tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına da 58-39 üstün gitti. İkinci yarıda farkı indiren Porto karşısında TOFAŞ, son çeyreğe 78-62 önde girdi. Ev sahibi ekip son bölümde farkı azaltsa da TOFAŞ, maçı 95-87 kazanarak grupta 2'de 2 yaptı.

Başantrenör Orhun Ene'nin çalıştırdığı TOFAŞ, bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 17. maçı da galibiyetle tamamladı.

  • TOFAŞ
  • FIBA Erkekler
  • FIBA Avrupa Kupası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.