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Spor

TOFAŞ sahasında Cholet Basket'i ağırlayacak

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda sahasında Fransız ekiplerinden Cholet Basket ile karşı karşıya gelecek.

AA6 Şubat 2024 Salı 15:17 - Güncelleme:
TOFAŞ sahasında Cholet Basket'i ağırlayacak
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda bulunan TOFAŞ, 3. hafta mücadelesinde yarın Fransız temsilcisi Cholet Basket'i ağırlayacak.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Tivibu Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Müsabakayı Bosna Hersek'ten Ademir Zurapovic, Yunanistan'dan Georgios Poursanidis, İtalya'dan Lorenzo Baldini hakem üçlüsü yönetecek.

Son 16 turuna deplasmanda aldığı Unicaja Malaga mağlubiyetiyle başlayan ardından sahasında SIG Strasbourg'u net bir skorla yenmeyi başaran mavi-yeşilliler, taraftarının desteğiyle evinde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Bursa ekibinde lig maçında sakatlık yaşayan Tolga Geçim ve Marcus Denmon'ın durumları maç saati belli olacak.

  • tofaş
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