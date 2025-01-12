TOFAŞ sahasında galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk etti.
TOFAŞ Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 91-80 kazandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Burak Yılmaz
TOFAŞ: Reed 19, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 14, Obrien 15, Bankston 11, Trifunovic 9, Demircan Demir, Berk Demir, Cem Küçüközkan, Pasecniks 14, Tolga Geçim 6
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 24, Lomazs 6, Mclemore 9, Moody 25, Metin Türen 2, Berke Aygündüz, Vanwijn 2, Bleijenbergh 12
1. Periyot: 22-15
Devre: 45-38
3. Periyot: 69-53