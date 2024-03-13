İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0862
  • EURO
    35,1969
  • ALTIN
    2241.11
  • BIST100
    8910.23
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

TOFAŞ sahasında kayıp!

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 5. haftasında TOFAŞ, sahasından İspanya'nın Unicaja Malaga takımına 76-80 mağlup oldu.

13 Mart 2024 Çarşamba 22:32 - Güncelleme:
TOFAŞ sahasında kayıp!
ABONE OL

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 76-80 mağlup oldu.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 19, Prewitt 12, Homesley 10, Tolga Geçim 3, Ege Demir 2, O'Brien 5, Sakic 6, Wiley 15, Mustafa Kurtuldum

Unicaja Malaga: Osetkowski 7, Ejim, Kalinoski 5, Taylor 11, Barreiro, Diaz 6, Carter 8, Dedovic 2, Lima, Kravish 13, Perry 19, Sima 9

1. Periyot: 28-23

Devre: 45-43

3. Periyot: 68-61

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.