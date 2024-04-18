İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5272
  • EURO
    34,8316
  • ALTIN
    2465.72
  • BIST100
    9530.47
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı!
Spor

TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı!

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında karşılaştığı İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye 78-55 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

18 Nisan 2024 Perşembe 00:25 - Güncelleme:
TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı!
ABONE OL

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında TOFAŞ'ı 78-55 yenen İspanya'nın Lenovo Tenerife takımı, seriyi 2-1 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.

Santiago Martin Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 26-11 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-31 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan ve son çeyreğe 65-41 önde giren Lenovo Tenerife, salondan 78-55 galip ayrıldı.

Serinin ilk maçını 83-77 kazanan Lenovo Tenerife, ikinci karşılaşmada 90-81 mağlup olmuştu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de İspanyol ekipleri Lenovo Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja yanı sıra Yunan temsilcisi Peristeri mücadele edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.