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Spor

TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle veda etti

Gruptan çıkma şansı bulunmayan TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu son hafta maçında Hapoel Unet-Credit Holon'u 90-71 mağlup etti.

AA06 Nisan 2021 Salı 22:02 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 22:02
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 6. ve son hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon takımını 90-71 yendi.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan TOFAŞ, Holon Toto Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 28-27 önde kapatırken, soyunma odasına da 48-44 üstün girdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Bursa ekibi, üçüncü çeyreğini 68-58 önde tamamladığı karşılaşmayı 90-71 kazandı.

Sekizli finale kalmayı daha önce garantileyen Hapoel Unet-Credit Holon ikinci yenilgisini alırken, TOFAŞ da ikinci galibiyetini elde etti.

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