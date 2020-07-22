DHA 22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:58 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:58

2020-2021 Sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, gard pozisyonu için Amerikalı Milli oyuncu Semaj Christon ile anlaşma sağladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna önemli bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, geçtiğimiz sezon Fransız takımı Limoges CSP ve sonrasında bir dönem, İspanya lig şampiyonu Kirolbet Baskonia’da forma giyen gard Semaj Christon’ı renklerine kattı. 2014 Yılı NBA Draftlarında Miami Heat tarafından 2. tur 55. sıradan draft edilen ve daha sonrasında Oklahoma City Thunder’dan kontrat almayı başaran yetenekli oyuncu, 2019-2020 sezonunda Eurocup’ın dikkat çeken oyuncularından biri olmuştu. TOFAŞ’a karşı da mücadele ettiği sezonda bu kupada 7 maçta 17.6 sayı-2.4 ribaund-8 asist; Fransa liginde ise 11 maçta 15.8 sayı-2.6 ribaund-7.4 asist ortalamalarıyla oynayan Christon, bu performansı sonrası Ocak 2020’de İspanyol temsilcisi Kirolbet Baskonia’ya transfer olmuş ve pandemi nedeniyle basketbola verilen araya kadar bu forma altında Euroleague’de 7 maçta 9.1 sayı-1.1 ribaund-3.7 asist; İspanya liginde ise 4 maçta 9 sayı-3.3 ribaund-2.8 asist-1.3 top çalma ortalama istatistiklerini sergilemişti.

Semaj Christon ayrıca ilk kez 2017 yılında seçildiği Amerika Birleşik Devletleri Milli Basketbol Takımı adına FIBA Dünya Kupası 2019 elemelerinde 2 maçta süre alarak 6.5 sayı-1 ribaund-2.5 asist-1 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.