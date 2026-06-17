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Spor

TOFAŞ, Shavar Reynolds transferini duyurdu

Basketbol Süper Ligi ekibi TOFAŞ, 28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Shavar Reynolds'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
TOFAŞ, Shavar Reynolds transferini duyurdu
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TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Shavar Reynolds ile sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında, son olarak London Lions ile Büyük Britanya Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Reynolds ile anlaşma sağladı.

Reynolds, 2025-2026 sezonunda 29 maçta 10,8 sayı, 4,7 asist, 1,8 ribaund, Eurocup'ta ise 9 maçta 14 sayı, 3,9 asist, 2,6 ribaund, 1 top çalma ortalamasıyla oynadı.

Yeni sezonda mavi-yeşil formayı giyecek basketbolcu, 1 ve 2 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

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