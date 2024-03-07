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Spor

TOFAŞ son saniyede mağlup!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu U Grubu 4. hafta mücadelesinde TOFAŞ, konuk olduğu Fransa temsilcisi Cholet Basket'e 77-74 mağlup oldu.

AA7 Mart 2024 Perşembe 00:32 - Güncelleme:
TOFAŞ son saniyede mağlup!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın Cholet Basket ekibine 77-74 yenildi.

Cholet kasabasındaki La Meilleraie Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 13-7 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 34-27 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Cholet Basket, final periyoduna 57-44 önde girdi. Son çeyrekte skorer bir performans sergileyen TOFAŞ, maça ortak oldu ve bitime 39 saniye kala 74-74 eşitliği yakaladı. Fransa temsilcisi, son saniyelerde bulduğu sayılarla mücadeleden 77-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Cholet Basket ikinci galibiyetini aldı. TOFAŞ ise ikinci yenilgisini yaşadı.

  • TOFAŞ
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  • Basketbol Şampiyonlar Ligi

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