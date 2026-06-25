İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2026 Perşembe / 10 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,5207
  • EURO
    52,8784
  • ALTIN
    5951.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

TOFAŞ, Zach Nutall'ı duyurdu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyun kurucu Zach Nutall'ı kadrosuna katığını duyurdu.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
TOFAŞ, Zach Nutall'ı duyurdu
ABONE OL

TOFAŞ Basketbol Takımı, Çin liginde forma giyen ABD'li oyuncu Zach Nutall ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında Çin'de Xinjiang Flying Tigers forması giyen ABD'li oyun kurucu Zach Nutall ile sözleşme imzaladı.

Kolej kariyerini Sam Houston State ve Southern Methodist University'de (SMU) geçiren, Avrupa'ya ilk adımını Bosna Hersek temsilcisi HKK Siroki ile atan Zach Nutall, 2024-2025 sezonunda Rusya'nın Nizhny Novgorod takımı adına mücadele verdikten sonra rotayı Çin'e çevirdi.

Geçen sezon Xinjiang Flying Tigers forması giyen 1999 doğumlu ve 1,90 metre boyundaki Zach Nutall, Çin CBA Ligi'nde oynadığı 42 maçta 12,5 sayı, 3,6 ribaunt ve 4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Venezuela peş peşe sallandı! Deprem anları anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.