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Spor

TOFAŞ Zeljko Sakic'i transfer etti

Bursa temsilcisi TOFAŞ, geçen sezon Litvanya temsilcisi Lietkabelis Panevezys'de forma giyen 35 yaşındaki Zeljko Sakic'i transfer etti.

11 Temmuz 2023 Salı 19:14 - Güncelleme:
TOFAŞ Zeljko Sakic'i transfer etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Hırvat uzun forvet Zeljko Sakic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, geçen sezon Litvanya temsilcisi Lietkabelis Panevezys'de forma giyen 35 yaşındaki Sakic ile anlaşma sağladı.

Hırvat oyuncu, Litvanya Ligi'nde 32 maçta, 7,2 sayı, 3,3 ribaund ortalamaları yakaladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Zeljko Sakic'i transfer ettiğini açıkladı.

  • TOFAŞ
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