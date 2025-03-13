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Spor

TOFAŞ'a galibiyet yetmedi

TOFAŞ, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde 84-72 kaybettiği maçın rövanşında karşılaştığı İspanyol ekibi Bilbao Basket'i 102-93 mağlup etmesine karşın averaj farklıyla turnuvaya veda etti.

AA13 Mart 2025 Perşembe 00:53 - Güncelleme:
TOFAŞ'a galibiyet yetmedi
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde 84-72 kaybettiği maçın rövanşında TOFAŞ, İspanya'nın Bilbao Basket takımını konuk etti.

TOFAŞ Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi 102-93 kazandı.

İlk maçı 84-72 kaybeden Türk temsilcisi, galibiyete rağmen organizasyona veda etti

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Dariusz Zapolski (Polonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

TOFAŞ: Reed 21, Perez 18, Yiğitcan Saybir 10, Trifunovic 13, Demircan Demir, Tolga Geçim 6, Berk Demir 3, Gauzin 2, Pasecniks 9, Obrien 6, Bankston 14

Bilbao Basket: Frey 8, Abdur-Rahkman 24, Cazalon 10, Dominguez 3, De Ridder 12, Jones 17, Pantzar 5, Rabaseda, Dragic 2, Hlinason 12, Sylla

1. Periyot: 30-25

Devre: 53-46

3. Periyot: 80-66

  • TOFAŞ Basketbol
  • FIBA Erkekler Avrupa Kupası
  • Bilbao Basket

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