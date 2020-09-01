TOFAŞ'ın 3 oyuncusunda koronavirüs çıktı

DHA 01 Eylül 2020 Salı 17:38 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 17:38

TOFAŞ Basketbol Takımı'nda 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncuların tedavisine başlanıldığını belirtildi.

TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu hazırlıklarını 17 Ağustos’tan bu yana sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımımız, yeni sezon çalışmaları kapsamında oynayacağı hazırlık karşılaşmaları öncesinde, 31 Ağustos Pazartesi günü Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. Tofaş Basketbol A Takım teknik ekibimiz, oyuncularımız ve A Takım personelimize, sağlık partnerimiz Bursa Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 3 oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncularımızın izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Tofaş Basketbol Takımımızın, 2 Eylül Çarşamba günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’mizde ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol ile oynanması planlanan hazırlık maçı da iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.