TOFAŞ'ın FIBA Avrupa Kupası'ndaki rakibi Maroussi Basketbol

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu ilk haftasında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketbol'u ağırlayacak TOFAŞ, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Turnuvada bu yıl oynadığı 6 maçın tümünü kazanıp lider olarak 2. tura yükselen Bursa temsilcisi, G. Grubu'nu ikinci tamamlayarak bir üst tura yükselen Maroussi'yi yarın saat 20.00'da TOFAŞ Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Final hedefiyle mücadele eden mavi yeşillilerde yarınki maç öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak mücadeleyi Sırbistan'dan Aleksandar Glisic, Ukrayna'dan Sergii Zashchuk ve Fransa'dan Valentin Oliot hakem üçlüsü yönetecek.