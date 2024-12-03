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Spor

TOFAŞ'ın FIBA Avrupa Kupası'ndaki rakibi Maroussi Basketbol

Temsilcimiz TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu ilk hafta maçında Yunan ekibi Maroussi Basketbol'u sahasında konuk edecek.

AA3 Aralık 2024 Salı 14:07 - Güncelleme:
TOFAŞ'ın FIBA Avrupa Kupası'ndaki rakibi Maroussi Basketbol
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FIBA Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu ilk haftasında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketbol'u ağırlayacak TOFAŞ, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Turnuvada bu yıl oynadığı 6 maçın tümünü kazanıp lider olarak 2. tura yükselen Bursa temsilcisi, G. Grubu'nu ikinci tamamlayarak bir üst tura yükselen Maroussi'yi yarın saat 20.00'da TOFAŞ Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Final hedefiyle mücadele eden mavi yeşillilerde yarınki maç öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak mücadeleyi Sırbistan'dan Aleksandar Glisic, Ukrayna'dan Sergii Zashchuk ve Fransa'dan Valentin Oliot hakem üçlüsü yönetecek.

  • FIBA Avrupa Kupası
  • Maroussi Basketbol
  • TOFAŞ

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