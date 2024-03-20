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Spor

TOFAŞ'ın mağlubiyeti çeyrek finale engel olmadı

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu 6. haftasında TOFAŞ, konuk olduğu Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'a 78-65 yenilmesine rağmen çeyrek final biletini aldı.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 01:21 - Güncelleme:
TOFAŞ'ın mağlubiyeti çeyrek finale engel olmadı
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg ekibine 78-65 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi.

Strasbourg kentinde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 30-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-32 üstünlükle gitti.

Oyunun kontrolünü ikinci yarıda da elinde tutan Fransız temsilcisi, son çeyreğine 63-50 önde girdiği mücadeleden 78-65 galip ayrıldı.

I Grubu'nda ilk iki sırayı alan İspanyol ekibi Unijaca ile TOFAŞ, çeyrek final biletini aldı.

  • TOFAŞ
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  • Basketbol Şampiyonlar Ligi

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