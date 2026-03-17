İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2155
  • EURO
    50,9797
  • ALTIN
    7117.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TOFAŞ'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Karditsa laponiki
Spor

TOFAŞ'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Karditsa laponiki

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu J Grubu'nda yer alan TOFAŞ, 6. hafta maçın yarın Yunan ekibi Karditsa laponiki ile karşılaşacak.

AA17 Mart 2026 Salı 14:38
ABONE OL

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele eden ve J Grubu'nda yer alan TOFAŞ, 6. hafta karşılaşmasında yarın Yunanistan temsilcisi Karditsa laponiki'yi konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Tabii Spor 6'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Bu sezonki Avrupa macerasında sezonun son maçından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Bursa ekibinde, sakatlığı bulunan Yiğitcan Saybir, forma giyemeyecek.

Mücadeleyi Fransa'dan Yohan Rosso ve Valentin Oliot ile İspanya'dan Fernando Calatrava Cuevas hakem üçlüsü yönetecek.

J Grubu'nda oynadığı 5 maçta tek galibiyetini Yunan rakibine karşı elde eden Bursa temsilcisi, 4 yenilgiyle grubunda 3. sırada bulunuyor. Çeyrek finale çıkma şansı bulunmayan TOFAŞ, rakibiyle Yunanistan'da oynadığı mücadeleyi 93-79 kazanmıştı.

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Karditsa ise, 5 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.