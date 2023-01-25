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Spor

Tofaş'ta Dimitrios Priftis dönemi sona erdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, Başantrenör Dimitrios Priftis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

IHA25 Ocak 2023 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
Tofaş'ta Dimitrios Priftis dönemi sona erdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Tofaş'ta, Başantrenör Dimitrios Priftis ile yollar ayrıldı. Bursa ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Basketbol A Takımımızın Başantrenörü Dimitrios Priftis ile yolların ayrılması kararı alınmıştır. 2022-2023 sezonu öncesinde kulübümüzde Basketbol A Takım Başantrenörlük görevine getirilen Koç Dimitrios Priftis ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
  • Tofaş
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