27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
  TOFAŞ'ta Massimo Cancellieri dönemi başladı
TOFAŞ'ta Massimo Cancellieri dönemi başladı

TOFAŞ, başantrenörlük görevi için İtalyan koç Massimo Cancellieri'nin getirildiğini açıkladı.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenörlük görevi için İtalyan koç Massimo Cancellieri ile anlaştı.

Kulübün açıklamasında, Dolomiti Energia Trento'yu çalıştıran Cancellieri'nin, takımını EuroCup'ta çeyrek finale taşıdığı ve İtalya Ligi'nde play-off oynattığı vurgulanarak "Avrupa basketbolunda özellikle yüksek enerjili, sert savunmaya dayalı ve disiplinli oyun felsefesiyle tanınan sayın Coach Massimo Cancellieri'ye 'TOFAŞ ailesine hoş geldin' diyor, basketbol takımımızın başında kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

TOFAŞ'ta başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz ile 16 Mayıs'ta yollar ayrılmıştı.

