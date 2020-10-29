TOFAŞ'ta Orhun Ene'nin yerine Hakan Demir geldi

AA 29 Ekim 2020 Perşembe 19:53 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 19:55

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Hakan Demir ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Takım başantrenörlük görevi için Hakan Demir ile sözleşme imzalandı.

Hakan Demir, en son geçen sezon Teksüt Bandırma'da görev yapmıştı.

HAKAN DEMİR KİMDİR?

24 Kasım 1968, Elazığ doğumlu Hakan Demir; 1998 yılından bu yana antrenörlük yapıyor. 1998-1999 sezonunda Amerika NCAA takımlarından Siena College’de basketbol eğitimi alıp, asistan koçluk pozisyonunda bulunan Demir, 1999-2005 yılları arasında Efes Pilsen'de yardımcı antrenörlük yaptı, ilk başantrenörlük deneyimini ise 2005-2006 sezonunda Tekelspor’da yaşadı. Hakan Demir, sonraki yılda Mersin Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde görev aldı. 2007-2008 sezonunda İsviçre'nin Sion Herens takımının başına geçerek yurt dışı deneyimi yaşayan Hakan Demir, takımını ligde 3'üncü yaparak finallere taşıdı. Ardından 2008-2009 sezonu başında Beşiktaş Cola Turka ile anlaşan, 2009-2010 sezonu başında da Pınar Karşıyaka'nın teknik patronu olan Demir, İzmir temsilcisinde üst üste 3 yıl görev yaptı. 2012-2013 sezonuna Erdemirspor’da başlayan, daha sonra Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Aliağa Petkim'in başantrenörlüğüne getirilen Hakan Demir, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor Medikal Park’ı; 2015-2016 sezonunda ise Türk Telekom’u çalıştırdı. 2016-2017 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde Best Balıkesir Basketbol Kulübü’nde görev yapan Koç Hakan Demir, 2018 Aralık ayında Banvit Basketbol’un başına geçti ve son olarak 2019-2020 sezonunda isim değişikliği yaşayan Teksüt Bandırma’da görev yaptı.