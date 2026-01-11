TOFAŞ'tan İzmir'de kritik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 76-82 yendi.
Salon: ENKA
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Edis
Aliağa Petkimspor: Boran Güler 2, Whittaker 14, Franke 15, Blumbergs 13, Sajus 7, Mustafa Kurtuldum 6, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 9, Troy Selim Şav 2, Floyd 8
TOFAŞ: Perez 9, Yiğitcan Saybir 20, Tolga Geçim 8, Blazevic 18, Furkan Korkmaz 9, Besson 5, Floyd 11, Özgür Cengiz, Whaley 2, Lewis
1. Periyot: 23-17
Devre: 39-40
3. Periyot: 53-65