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Spor

Tofaş'tan Omar Prewitt hamlesi

TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'dan ayrılan ABD'li kısa forvet Omar Prewitt'i kadrosuna kattı.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:32 - Güncelleme:
Tofaş'tan Omar Prewitt hamlesi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'dan ayrılan Omar Prewitt'i kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li kısa forvet Omar Prewitt'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, geçen sezon Aliağa Petkimspor forması giyen 28 yaşındaki Prewitt ile anlaşma sağladı.

Kariyerinde daha önce Brose Bamberg, ERA Nymburg ve Teksüt Bandırma takımlarında da görev yapan Prewitt, 2022-2023 sezonunu İzmir temsilcisinde 27 maçta 15,2 sayı, 4,3 ribaund ve 3,6 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.

  • Omar Prewitti
  • TOFAŞ Aliağa Petkimspor
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