Spor

TOFAŞ'tan Şampiyonlar Ligi'nde kritik galibiyet

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda konuk olduğu Karditsa Iaponiki'yi 93-79 mağlup etti.

27 Ocak 2026 Salı 22:29
TOFAŞ'tan Şampiyonlar Ligi'nde kritik galibiyet
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu Yunan kulübü Karditsa Iaponiki'yi 93-79 yendi.

Karditsa kentindeki Giannis Bourousis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi ekibin 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı. Fakat soyunma odasına 49-46 önde giden taraf TOFAŞ oldu.

Son periyot öncesi farkı 13 sayıya (62-75) yükselten TOFAŞ, karşılaşmayı 93-79 kazandı.

Gruptaki ilk galibiyetini alan Bursa ekibinde Besson 22 sayı, 5 ribaunt, Blazevic 19 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Karditsa Iaponiki ise 2. maçından da mağlup ayrıldı.

