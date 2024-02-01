İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3449
  • EURO
    32,8248
  • ALTIN
    1986.78
  • BIST100
    8496.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

TOFAŞ'tan Strasbourg'a 22 sayı fark!

TOFAŞ, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştığı SIG Strasbourg'u 93-71 mağlup etti.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 00:11 - Güncelleme:
TOFAŞ'tan Strasbourg'a 22 sayı fark!
ABONE OL

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 2. hafta maçında TOFAŞ Erkek Takımı, konuk ettiği Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u 93-71 yendi.

TOFAŞ grubundaki ilk galibiyetini elde etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Luis Castillo Larroca (İspanya), Saverio Lanzarini (İtalya)

TOFAŞ: Özgür Cengiz 10, Winston 9, Prewitt 3, Homesley 13, Tolga Geçim 9, Denmon 13, Ege Demir 8, O'Brien 14, Sakic 3, Wiley 11

SIG Strasbourg: Booth 22, Brooks 4, Lacombe 11, Invernizzi 3, Hooker 12, Maille 2, McGee 9, Akin 6, Pietrus 2

1. Periyot: 29-15

Devre: 53-35

3. Periyot: 72-50

  • tofaş
  • sıg strasbourg
  • fiba basketbol şampiyonlar ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.