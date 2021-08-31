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Spor

Tokyo 2020'de Ayşegül Pehlivanlar'dan gümüş madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

AA31 Ağustos 2021 Salı 09:23 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 09:23
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Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen finalde Ayşegül Pehlivanlar ile Aysel Özgan mücadele verdi.

Ayşegül, finalde toplam 234.5 puan toplayarak gümüş madalyaya uzandı. 2016 Rio'da bronz madalya kazanan 41 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını Tokyo'da gümüş olarak elde etti.

Finalde yarışan bir diğer Türk sporcu 43 yaşındaki Aysel Özgan ise 8. oldu.

Altın madalyayı 239.2 puanla dünya ve paralimpik rekoru kıran İranlı sporcu Sareh Javanmardi kazandı. Bronz madalyaya ise Macaristan'dan Krisztina David 210.5'lik puanıyla ulaştı.

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