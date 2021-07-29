Tokyo 2020'de erkekler teniste yarı finalistler belli oldu

AA 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:03 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:03

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda teniste tek erkekler kategorisinde çeyrek final müsabakası tek maçla tamamlandı.

Ariake Tennis Merkezi'nde 1 numaralı kortta oynanan maçta Zverev, dünya sıralamasının 68. basamağında yer alan Fransız Jeremy Chardy ile karşılaştı. Sürprize yer vermeyen Zverev, 6-4 ve 6-1'lik setlerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Tokyo 2020'de tek erkekler yarı final maçları yarın oynanacak. Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic ile Zverev karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final müsabakasında ise Rusya Olimpiyat Komitesinden Karen Khachanov ile İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta mücadele edecek.

Khachanov-Busta maçı TSİ 09.00'da başlayacak. Bu karşılaşmanın akabinde Djokovic-Zverev mücadelesi yapılacak.