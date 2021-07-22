Tokyo 2020'nin ilk gününde 3 sporcumuz sahne alacak

AA 22 Temmuz 2021 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 10:06

Türkiye'yi Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek milli okçular Mete ile Yasemin Ecem, yarın başlayacak müsabakalarda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda mücadele edecek. Onat ise tek çifte (M1x) disiplininde eleme mücadelesi verecek.

Tokyo'daki Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda gerçekleştirilecek müsabakalarda kadınlar karşılaşmaları TSİ 03.00'te, erkekler mücadeleleri ise TSİ 07.00'de başlayacak.

Onat Kazaklı'nın yer alacağı yarış ise TSİ 02.30'da start alacak.