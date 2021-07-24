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Spor

Tokyo 2020'nin ilk gününe Çin damgası

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesinin yaşandığı ilk gün sonunda Çin genel sıralamada birinci sırada yer aldı.

AA24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:45 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:45
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ilk gününde 3 altın ve bir bronz madalya kazanan Çin, madalya sıralamasında zirveye yerleşti.

İlk gün mücadelesini birer altın ve gümüş madalyayla tamamlayan İtalya ile Japonya ikinci ve üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Kosovalı judocu Distria Krasniqi, kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı. Krasniqi, ülkesine olimpiyat tarihindeki ikinci madalyayı getirdi

Olimpiyatlarda ilk gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülke şöyle:


ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Çin3-14
2İtalya11-2
3Japonya11-2
4Güney Kore1-23
5Ekvador1--1
6Macaristan1--1
7İran1--1
8Kosova1--1
9Tayland1--1
10Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı-112

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