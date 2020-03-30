İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5825
  • EURO
    7,2616
  • ALTIN
    343.27
  • BIST100
    88059.5
Spor

Tokyo 2020'nin yeni tarihi belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği tarih netleşti.

30 Mart 2020 Pazartesi 18:41 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 18:41
ABONE OL

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenleneceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın yapılacağı tarih açıklandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada olimpiyatların 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Komitenin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Tokyo 2020 Olimpiyat Organizasyon Komitesi, Tokyo Büyükşehir Hükümeti ve Japonya Hükümeti’nin bugün telekonferans ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında olimpiyat oyunlarının 2021’de yapılması için kararı verildiği duyuruldu.

Öte yandan Paralimpik Oyunları’nın da 24 Ağustos- 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı da kararlaştırıldı.

Geleneksel Türk kılıçları, asırlık yöntemle yeniden hayat buluyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı
Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!
Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Çinliler akıllanmıyor: Yeniden açtılar
Çinliler akıllanmıyor: Yeniden açtılar

Çinliler akıllanmıyor: Yeniden açtılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.