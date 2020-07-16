Tokyo Olimpiyatları seyircisiz mi? Açıklama geldi...

IHA 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:18 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:18

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili iptal ya da seyircisiz müsabaka tartışmaları sürerken, konuya ilişkin açıklama IOC Başkanı Thomas Bach’tan geldi. Bach, dün Cenevre’de yaptığı değerlendirmede olimpiyat katılımcılarının güvenliği ve sağlığını garanti altına almak için her türlü önlemin düşünüldüğünü söyledi. Buna rağmen IOC’nin seyircisiz olimpiyat fikrine sıcak bakmadığını kaydeden Bach, "Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları açıkça istemediğimiz bir şey" şeklinde konuştu.

Organizasyonun tüm katılımcılarının sağlığını korumaya yönelik bir çözüm üzerinde çalıştıklarını kaydeden Bach, diğer yandan da olimpiyat ruhunu yansıtmaya çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

GÖZLER 2021 YILINDA

Bu yaz gerçekleştirilmesi beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyatların 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Covid-19 karşısında etkin bir tedavi ya da aşı bulunamaması nedeniyle dev organizasyonun iptal edilebileceği ya da seyircisiz olarak yapılabileceği söylentileri gündeme gelmişti.