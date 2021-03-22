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Spor

Tokyo Olimpiyatları'nda futbol kurasının tarihi belli oldu

Futbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları grupları kura çekimi 21 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 15:39 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:39
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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, erkeklerde 16, kadınlarda ise 12 takımın mücadele edeceği grupların kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak.

Organizasyon, FIFA'nın YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Erkeklerde ev sahibi Japonya'nın yanı sıra, Fransa, Almanya, İspanya, Romanya, Arjantin, Brezilya, Avustralya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Mısır, Güney Afrika ve Yeni Zelanda olimpiyatlara katılım hakkı elde etmişti. Kalan son 2 takım, 18-30 Mart tarihlerinde Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) üyesi ülkelerin katılacağı eleme turnuvasının ardından belli olacak.

Kadınlarda ise Japonya, Avustralya, Büyük Britanya, Hollanda, İsveç, ABD, Kanada, Brezilya, Yeni Zelanda ve Zambiya, olimpiyatlara katılım hakkı kazanmıştı. Çin-Güney Kore ve Kamerun-Şili arasında nisan ayında oynanacak play-off maçları, Tokyo 2020'ye gidecek diğer 2 takımı belirleyecek.

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