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Spor

Tolcay Ciğerci Samsunspor'dan ayrıldı

Samsunspor'da büyük ümitlerle transfer edilen Tolcay Ciğerci ile yollar ayrıldı.

IHA9 Temmuz 2022 Cumartesi 13:24 - Güncelleme:
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi kulüplerde oynayan milli futbolcu Tolga Ciğerci'nin kardeşi Tolcay Ciğerci, 2021-2022 sezonu devre arasında Almanya 3. Lig ekiplerinden Viktoria Berlin takımından Samsunspor'a transfer edilmişti. Karadeniz temsilcisi, büyük ümitlerle transfer edilen fakat bir türlü istenilen verimin alınamadığı Tolcay Ciğerci ile karşılıklı olarak anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Kulübün resmi internetten yapılan yazılı açıklamada, "Teşekkürler Tolcay Ciğerci. 2021-2022 sezonu devre arasında aramıza katılan futbolcumuz Tolcay Ciğerci'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Tolcay Ciğerci Samsunspor forması ile sadece 1'i ilk 11'de olmak üzere 5 maçta forma giymiş, hiç 90 dakika sahada kalamamıştı. Ciğerci, sahada kaldığı 176 dakikalık sürede gol veya asist katkısı üretemedi.

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