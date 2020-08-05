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Spor

Tolga Ciğerci büyük indirim yaparak Fenerbahçe'de kaldı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci, yönetimle görüşerek ücretinde büyük bir indirime gitti ve sarı lacivertli takımda kaldı.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:26 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:30
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Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. Almanya Wolfsburg Kulübü’nün ilgilendiği Ciğerci, yönetimin ‘vefa’ örneğine ‘feda’ yaparak devam edecek.

Yeni sezon çalışmalarını sonlandırmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren ve takımda kalmasını istedikleri oyunculara ağırlık veriyor. Daha önce Almanya ekibi Wolfsburg’un yakından ilgilendiği Tolga Ciğerci ile anlaşma sağlanırken ücretinde de indirime gidildi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha düşük bir rakama sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek olan Tolga Ciğerci, yenilenen sözleşmesiyle 200 bin Euro’ya el sıkıştı.

“YÖNETİM; VEFA, TOLGA; FEDA DEDİ”

Sarı-lacivertli takımda mutlu olan ve yönetim ile teknik heyetin ilgisi ve sahiplenmesinden dolayı ayrılmak istemeyen Tolga Ciğerci, vefa örneğine feda diyerek karşılık verdi. Tolga Ciğerci’nin sezon içerisindeki bonuslarla en fazla 300 bin Euro kazanacağı öğrenildi.

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