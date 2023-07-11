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Spor

Tolga Ciğerci, yeniden MKE Ankaragücü'nde!

MKE Ankaragücü, geçen sezon Hertha Berlin'e transfer olan eski oyuncusu Tolga Ciğerci'yi yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

11 Temmuz 2023 Salı 19:59 - Güncelleme:
Tolga Ciğerci, yeniden MKE Ankaragücü'nde!
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MKE Ankaragücü, geçen sezon devre arası Hertha Berlin'e transfer olan eski oyuncusu Tolga Ciğerci'yi yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tolga Ciğerci'nin transferi konusunda Hertha Berlin ile anlaşarak, 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca da katıldı.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'yle 17 maça çıkan Tolga, 2 gole imza atmıştı. Devre arası Hertha Berlin'e transfer olan milli futbolcu, Bundesliga'da küme düşen Alman ekibiyle 11 maça çıktı.

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