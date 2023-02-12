İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2023 Pazar / 22 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tolga Ciğerci'den depremzedeler için anlamlı hareket
Spor

Tolga Ciğerci'den depremzedeler için anlamlı hareket

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Tolga Ciğerci, Borussia Mönchengladbach maçı öncesi ısınmaya 'Başın sağ olsun Türkiyem' tişörtüyle çıktı.

IHA12 Şubat 2023 Pazar 20:03 - Güncelleme:
Tolga Ciğerci'den depremzedeler için anlamlı hareket
ABONE OL

Almanya ekibi Hertha Berlin forması giyen milli oyuncu Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı.

Almanya Bundesliga'nın 20. hafta mücadelesinde Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Mücadele öncesi Hertha Berlin'de forma giyen milli oyuncu Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı. Mücadele öncesi takımlar ise Türk bayrağı eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Tolga Ciğerci'nin zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadığı dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan karşılaşma Hertha Berlin'in 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.