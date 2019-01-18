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Tolga Zengin: Tek yürek olursak aşamayacağımız engel yok

Beşiktaş'ta kadroya alınmayan Tolga Zengin sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.

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Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen tecrübeli kaleci Tolga Zengin sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaparak taraftara çağrıda bulundu.
 
İşte Tolga Zengin'in açıklaması;
 
Benim futbol dışında bir tutkum olmadı hiç. Bu hayatta sahip olduğum her güzelliğin, her mutlu anın altında futbolun imzası var. Küçücük bir çocukken sokak aralarında hangi sevdayla bağlandıysam bu meşin yuvarlağa, hayatım boyunca da öyle devam etti. Belki de futbolu, hayatın kendisine çok benzediği için bu kadar sevdim. İnişleri, çıkışları, üzüntüleri, sevinçleri, başarıları ve başarısızlıklarıyla... Ben kariyerim boyunca bunların hepsini yaşadım. Pişmanlıklarım da oldu; ama her gece kafamı yastığa koyduğumda elimden gelenin en iyisini yapmış, terimin son damlasına kadar mücadele etmiş olmanın huzurunu yaşadım. Şampiyonluklar da gördüm, omuzlarda da taşındım, adıma tribünde şarkılar da söylendi, ıslıklandım da... Ama bir gün bile sırtımdaki formanın kutsallığına ihanet etmedim, başınızı öne eğdirecek bir hareket yapmadım. Çünkü ben futbolu sokaklarda, tertemiz duygularla sevdim. Futbolcular, profesyoneller, yöneticiler... Biz bugün varız yarın yokuz; baki olan her şartta bu kutsal formanın arkasında olan camiadır. Büyük Beşiktaş taraftarı, kaptanınız olarak sizden tek bir ricam var; müthiş karakterlerden, bu formanın ağırlığının farkında olan çocuklardan kurulu bu takımın arkasında olun, koşulsuz destek verin, düştükleri zaman ayağa siz kaldırın. Hak edilen şampiyonluk sizin desteğinizle gelecek çünkü. Tek yürek olursak aşamayacağımız engel yok bizim. Çünkü biz birlikte daha güzeliz.

Münbiç´te zaman ayarlı patlama

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