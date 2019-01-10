Tolga Zengin'e Süper Lig'den talip çıktı
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş tarafından Tolgay, Gökhan Töre ve Vagner Love ile birlikte Antalya kampının kadrosuna dahil edilmeyen Tolga Zengin için Yeni Malatyaspor devreye girdi.
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Siyah beyazlı takımla olan sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek olan tecrübeli kaleciye Süper Lig'den talip çıktı.
İlk yarının flaş takımlarından Yeni Malatyaspor'un, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Tolga Zengin'e teklifte bulunduğu öğrenildi.
Bu transferin olumlu ya da olumsuz olarak bir kaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.
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