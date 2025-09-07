Uzun yıllardır Teknik Direktör Engin Fırat'ın danışmanlığını yapan Tolgahan Tuğlu, deneyimli teknik adamın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'ndaki görevinin ardından Arap ülkelerinden çok teklif aldığını ifade eden Tuğlu, "Bu, Engin hocanın kararsızlığı değildi. Kenya ile ilgili FIFA nezdindeki sözleşme fesih dosyasının sonucunu beklemek istedi. Dosya bu hafta kapandı. Artık kafası rahat isterse bugün, yarın imza atabilir" diye konuştu.

Azerbaycan Milli Takımı'nda Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un yerine Engin Fırat adının geçmesiyle ilgili konuşan Tolgahan Tuğlu, "Azerbaycan'dan beni arayan çok oldu. Ne kadar etkin kişilerdi bilemem ama ilgi gerçekten yoğun. Ancak bana ulaşan resmi bir teklif henüz yok. 'Gider mi?' Elbette, sonuçta kardeş ülke. Koşullar oluşursa evet. Azerbaycan, hocanın da saygı duyduğu bir futbol kültürü" şeklinde konuştu.

"ENGİN HOCANIN KENYA'DA YAPTIKLARI ORTADA"

Fırat'ın, Azerbaycan Milli Takımı'nda başarılı işler yapabileceğini söyleyen Tuğlu, "Engin hoca öleni diriltir. Kenya'da yaptıkları ortada; yenilmezlik rekoru, ülke tarihinin ilk yurt dışı kupası, Asya şampiyonu Katar'ı Doha'da yenmesi, Afrika şampiyonu Fildişi Sahili ile deplasmanda berabere kalması, yine deplasmanda Rusya'dan puan almak Siz düşünün, Azerbaycan ile neler yapar" dedi.

Henüz bu konuda Engin Fırat ile konuşmadığını ifade eden Tolgahan Tuğlu, "Onu hiç kimse bilemez. Hoca ile daha konuşmadım. Kendisi şu an İngiltere'de. Benim görevim, gelen teklifleri masaya yatırmak, artı-eksilerini paylaşmak. Karar her zaman onun. Zaten yalnızca resmi teklifleri hocaya iletirim, yarım işi sevmez" açıklamasında bulundu.

Başka Türk teknik direktörlerle çalışmadığını hatırlatan Tuğlu, "Çok isterdim ama yabancı hocalarla çalışmak çoğu zaman daha verimli. Türk hocalarda dil sorunu ve uluslararası tecrübe eksikliği, onları yurt dışında cazip kılmıyor. Engin hocanın sadece Kenya'da yaptıklarını düşünün, bunu kaç Türk başardı? Türkiye Ligi, dışarıda tek başına referans sayılmıyor. Umarım yeni nesil bu konuda daha açık olur, Arda Turan iyi bir örnek" ifadelerini kullandı.