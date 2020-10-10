Tolgay Arslan: Beşiktaş taraftarı beni yanlış anladı

10 Ekim 2020 Cumartesi 21:41 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 21:41

Fanatik gazetesine konuşan orta saha oyuncusu, Türkiye'de güzel günler geçirdiğini belirterek her şeyden gerekli dersi aldığını dile getirdi.

'HER ŞEYDEN GEREKEN DERSLERİ ALDIM'



“Beşiktaş’ta özellikle kazandığımız ikinci şampiyonlukta hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde, gerçek Tolgay’ı tam anlamıyla gösterebildiğimi düşünüyorum. Sakatlıklar ve bazı sıkıntılı dönemler geçirdim. Ancak her şeyden gereken dersleri de aldım”

"BASINLA ARAM İYİ DEĞİLDİ"



“Çok iyi sezonlar geçirdim ve iyi işler yaptım. Ancak basınla aram pek iyi değildi. Onlar da beni çok tutmadılar. Bu süreçte elbette hatalarım olmuştur ama kimseyle aram kötü olsun hiç istemedim. Almanya'da işinize odaklanıyorsun ve her maçta futbolla insanları memnun etmeniz mümkün değil. Özellikle Türkiye’de spor medyası, olaylara çok fazla müdahale ediyor”

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BENİ YANLIŞ ANLADI"



“Geriye baktığımda, ‘Şunu böyle yapsaydım’ diyeceğim çok şey yok ama Beşiktaş’tan ayrılık süreciyle ilgili bazı hatalarım var. Bu dönem, yanlışları ve doğrularıyla bana çok şey öğretti. Almanya’da büyüdüm ve Türkçem iyi değildi. İnsanlar da beni yanlış anladı ve savunma imkanı vermediler. Beşiktaş’ta da Fenerbahçe’de olduğu gibi taraftarlar bana iyi davrandı. Özellikle onları hiç kırmak istememiştim. Türkçem iyi olmadığı için asıl demek istediklerimi insanlara anlatamadım”

'DÜNYANIN EN İYİLERİNE KARŞI OYNAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM'



Açıkçası dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynayacağım için mutluyum. Burada daha çok gelişeceğimi ve yeni şeyler öğreneceğimi düşünüyorum. Lig de her yıl daha güçlü ve daha iyi bir seviyeye geliyor. Burada sert ve disiplinli bir futbol anlayışı var. İnşallah en kısa zamanda buraya adapte olurum ve başarılı bir performans ortaya koyarım. İtalya’ya tatile de geliyordum. İnsanları da çok sıcak. Yaşam stili ve futbola bakış olarak Almanya-Türkiye karışımı diyebilirim.