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Spor

Tolgay Arslan Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Tolgay Arslan ile karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldı. Tolgay, sarı lacivertlilerden alacaklarına karşılık bonservisini alarak kulübüyle vedalaştı.

04 Eylül 2020 Cuma 18:44 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 18:44
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Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç ile karşılıklı olarak anlaşan ve yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Tolgay Arslan ile de vedalaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Fenerbahçeli yöneticiler, alacaklarına karşılık bonservisini vererek, 30 yaşındaki isim ile yollarını ayırdı.

Orta sahadaki kalabalık sebebiyle kadroda düşünülmeyen Tolgay, Topuk Yaylası'nda antrenmanlarda da sakatlığı ve transfer görüşmeleri sebebiyle yer almamıştı.

Getafe, Valladolid ve Hannover'in ilgilendiği Tolgay, kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedefliyor.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Tolgay Arslan, 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.

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