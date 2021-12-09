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Spor

Tolgay Arslan: Galatasaray'ın lider olarak çıkacağına yürekten inanıyorum

İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan, Lazio - Galatasaray maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Tolgay, 'Galatasaray'ın gruptan lider olarak çıkacağına yürekten inanıyorum.' dedi.

Fanatik9 Aralık 2021 Perşembe 09:00 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:00
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Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de forma giyen, kariyerini İtalya'nın Udinese takımında sürdüren ve geçtiğimiz günlerde Lazio'ya müthiş bir son dakika golü atan Tolgay Arslan, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçı öncesi Fanatik'e konuştu.

Lazio'nun çok güçlü bir takım olduğunu belirten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Galatasaray'ın, bir bütün halinde oynaması gerek. Beraberlik temsilcimize yeteceği için iyi bir sonuç olur. Ancak Lazio'ya karşı sahaya beraberlik için çıkarsanız, büyük tehlikelerle karşılaşırsınız."

GALATASARAY GİBİ OYNAMALI

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Bu yüzden Galatasaray, Galatasaray gibi oynamalı. Geriye yaslanıp, beraberliğe oynamak hata olur. Çünkü karşılarında topu ayağında çok iyi kullanan ve özellikle sahasında bir üst seviyeye çıkan bir takım bulacaklar."

UMARIM VEDAT GOL ATAR

"Lazio'da orta alanda Luis Alberto ve Sergej Milinkovic-Savic'i beğeniyorum. İnanılmaz bir hücum futbolu oynuyorlar. Immobile'nin olmaması elbette avantaj olur. Onun yokluğunda inşallah Vedat Muriç de oynar ve golünü atar, ancak sonunda umarım Galatasaray kaybetmez. Sonuç olarak ben her zaman Avrupa maçlarında Türk takımlarını destekliyorum ve Galatasaray'ın da gruptan lider olarak çıkacağına yürekten inanıyorum."

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