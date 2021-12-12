Tolgay Arslan İtalya'yı salladı! ''Oyunu parıldıyor''

Star.com.tr 12 Aralık 2021 Pazar 12:20 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 12:20

Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Udinese, İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan'ı konuk etti. Dacia Arena'da oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Udinese 17. dakikada Beto'nun attığı golle öne geçerken, Milan'a beraberliği getiren golü 90+2. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti. Ev sahibi takımda Isaac Success, 90+5'te kırmızı kart gördü.

Tolgay Arslan karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 70. dakikada yerini Mato Jajalo'ya bıraktı. İtalyan basınında Beto'nun golü öncesinde pası atan isim olan Tolgay'ın performansı için 10 üzerinde 6 ile 7 arasında değişen puanlar verildi.

GABRIELLE CIOFFI: "TOLGAY ARSLAN'I BİRAZ YORGUN GÖRDÜM VE OYUNDAN ÇIKARDIM"

Udinese Teknik Direktörü Gabriele Cioffi de karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada 31 yaşındaki oyuncunun form durumunu ve neden oyundan çıkardığını anlattı.

Cioffi, Udinese TV'ye maçı değerlendirirken Tolgay Arslan'la ilgili bir soru sorulması üzerine, "Onu biraz yorgun gördüm, bu yüzden yedek kulübesinde alternatiflerim de olduğu için değiştirmemek için bir nedenim yoktu. Her şeyden önce kendini korumalı ve sükunetle çalışmaya devam etmeli." cevabını verdi.

İtalyan basınında Tolgay'ın Milan maçındaki performansı için yapılan yorumlar ise şöyle:

"TOLGAY ARSLAN'DAN HARİKA PERFORMANS"

Calcio Mercato: "Teknik direktörü Cioffi daha ilk dakikadan ona güven veriyor ve karşılığını harika bir performansla alıyor. İlk yarıda orta sahanın mutlak hakimi konumundaydı. Tolgay'ın yüksek presiyle Udinese golü buldu: Topu Bakayoko'nun ayaklarından kaptı ve ardından Beto'ya derinlemesine bir servis yaptı. Gerçekten önemli bir performans sergiledi" (7 puan)

"ORTA SAHAYI DOMİNE ETTİ"

Tuttomercatoweb: "Orta sahada dikkatliydi. Milan orta saha oyuncularına karşı savaştı ve kazandı. Udinese'nin öne geçtiği pozisyonda Bakayoka'dan kaptığı ve ardından Beto'ya aktardığı topta olduğu gibi her zaman yüksek konsantrasyondaydı. Orta sahayı domine etti." (7 puan)

"TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU"

Mondo Udinese: "Makengo ile birlikte orta sahada koştu ve çok şey üretti. Sık sık başarılı ve iyi oyun planları yarattı. Sahaya koyduğu devamlılık ve fedakarlıkla takımın vazgeçilmezi oldu. 70. dakikada yerini Jajalo'ya bıraktı." (6 puan)

"TOLGAY ARSLAN'IN OYUNU PARILDIYOR"

Udine Today: "Beto'nun attığı gol öncesi Bakayoko'dan topu kaptı ve gol için atağı başlattı. Onun oyunu parıldıyor" (7 puan)