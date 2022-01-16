Tolgay Arslan İtalya'yı salladı! ''Sahanın en iyisi...''

16 Ocak 2022 Pazar 10:49 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 10:49

Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Udinese, İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus'a konuk oldu. Allianz Stadı'ndaki maçı ev sahibi takım 2-0 galip tamamladı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Paulo Dybala ve 79. dakikada Weston McKennie attı.

Torino temsilcisi bu galibiyetle Serie A'da 41 puanla 5. sırada yer alırken, Udinese ise 24 puanla 14. basamakta bulunuyor.

TOLGAY ARSLAN: JUVENTUS'A KARŞI MÜKEMMEL OYNAMAK GEREKİYOR

Maça ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, 85. dakikada yerini Lazar Samardzic'e bıraktı. Tolgay, karşılaşma sonrasında Udinese TV'ye açıklamalarda bulundu. Juventus'a karşı galip gelebilmek için mükemmelliğe ihtiyaç olduğunu belirten Tolgay, "Birçok iyi şey yaptık ama Juventus'a karşı oynuyorsanız mükemmel bir maç çıkarmanız gerekiyor. Daha çok çalışmalıyız, hazırlık zordu ama bu bir mazeret değil. Biz oyuncuyuz, bu bizim işimiz. Böyle karmaşık bir anda bile hazır olmalıyız. Puan kazanmaya ihtiyacımız var" dedi.

Mağlubiyete rağmen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansı İtalyan basınında beğeni toplarken "Takımmının en iyisi yorumları" yapıldı. İşte Tolgay Arslan hakkında yapılan değerlendirmeler:

"MÜKEMMEL TEKNİK VE DAYANIKLILIK"

Eurosport İtalya: "Tolgay Arslan mükemmel bir tekniğe ve en önemlisi de mükemmel aerobik dayanıklılığa sahipti." (6 puan.)

"TOLGAY ARSLAN UDİNESE İÇİN GEREKLİ BİR FUTBOLCU"

Calcio Mercato: "Kişiliği ve kararlığıyla en düşük şartlardaki bir takım için asıl gerekli olan bir futbolcu." (6 puan)

"TOLGAY ARSLAN SAHANIN EN İYİSİ..."

Tutto Udinese: "Sahanın en iyileri arasındaydı. Topu mükemmel yönetti ve her zaman zarif bir futbol oynadı" (6,5 puan)

"BEYAZ BAYRAĞI EN SON TOLGAY KALDIRDI"

Tuttomercatoweb: "Maçtan önce 'Takımım ve ben hazırız' diye konuştu. Zorluklara rağmen kesinlikle en hazır olan o. "Teslimiyet" anlamına gelen beyaz bayrağı en son o kaldırdı. Türk futbolcu çok mücadele ve çok rekabet etti." (6,5 puan)

17 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Udinese formasıyla bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan Tolgay Arslan, 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.