Tolgay Arslan: ''Ne zaman başlayacağız bilmiyorum''

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:29 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 18:29

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, Türkiye'deki durumu Alman basınına anlattı. Tolgay Arslan, iki çocuğu ve eşiyle beraber İstanbul'daki evinde karantinada bulunuyor.



Almanya'da 6 yıl Hamburg forması giyen Tolgay, takımıyla 92 maça çıktı.

"NE ZAMAN ANTRENMAN YAPARIZ BİLMİYORUM"

Tolgay Arslan yaptığı açıklamada; "Koşu bandı ve egzersiz bisikletlerimiz var. Video konferans üzerinden fitness hocasının yönlendirmesiyle çalışıyoruz. Sahada antrenmanların ne zaman başlayacağına dair bir fikrimiz yok. Şu an İstanbul'daki duruma bakınca biraz daha böyle sürmeli." dedi.

Tolgay Arslan sözlerine; "Şu anki kurallar olmasaydı, insanlar dışarıda olabilirdi. Bu yüzden işin doğrusu bu. Hafta içi marketler çoğunlukla açık." diyerek devam etti.