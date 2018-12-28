Tolgay Arslan özür dileyecek bu iş bitecek

HER AN TERSİNE DÖNEBİLİR

■ LİGİN ilk yarısını 7. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın önceki yapılan yönetim kurulu toplantısında Tolgay Arslan’ın a edilmesi gündeme geldi. Tolga Zengin, Gökhan Töre, Vagner Love ve Cyle Larin ile beraber kesin olarak satılacaklar listesinde adı geçen Tolgay için durumun her an tersine dönme ihtimali belirmiş durumda. Süresiz kadro dışı olan Tolgay'ın takasta kullanılacak bir oyuncu olmadığı ve yüksek bir bonservis ödenirse satılması gerektiği net bir şekilde konuşuluyor.

İKİ TARAFIN DA MENFAATİNE

■ AKSİ durumda 3.5 sezon daha sözleşmesi bulunan futbolcunun affedilerek takıma tekrar kazandırılması da gündeme girmiş vaziyette. Atiba'nın yaşlı, Oğuzhan'ın formsuz ve Medel'in de joker olarak kullanıldığı düşünüldüğünde, sadece Dorukhan'ın yerinin garanti olduğu orta sahada Tolgay'ın a edilerek değerlendirilmesi görüşü yönetimde konuşulan konular arasında. Bunun için tek şart; önce Tolgay'ın özür dilemesi ve teknik direktör Şenol Güneş'in de affetmesi…