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Spor

Tolgay Arslan: ''Şu anda tamamen izole olmuş durumdayız''

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, koronavirüs pandemisi, Fenerbahçe ve Bundesliga hakkında açıklamalarda bulundu.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 23:47 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 23:47
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Takımdaki herkesin kendi odası olduğunu belirten Arslan, "Şu anda tamamen izole olmuş durumdayız. Normalden daha az yardımcımız var şu anda sahada. Örneğin 3 çevirmen değil, sadece 1 çevirmen var. Her oyuncunun kendi odası var. Hemen hemen herkes maske takıyor. Ayrıca kulüp kendi aşçılarını da getirdi. Artık açık büfe yok, alakart yiyoruz." dedi.

Türkiye'de Bundesliga'nın çok izlendiğine vurgu yapan tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de neredeyse her taraftar Bundesliga'yı izliyor. Futbolun insanlar için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sadece televizyondan izleyebilecek olsalar bile, hepsi Süper Lig'in tekrar başlamasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

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