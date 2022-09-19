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Spor

Tolgay Arslan'ın evine hırsız girdi

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan'ın evine Inter ile karşılaştıkları maç sırasında hırsız girdi.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 21:57 - Güncelleme:
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan'ın, evi soyuldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giyen 32 yaşındaki futbolcunun evine, Udinese'nin Inter'i 3-1 yendiği dün oynanan karşılaşma sırasında hırsız girdi.

Takımının üçüncü golünü atan ve maç sonrası yapılan kutlamaların ardından evine giden Tolgay Arslan'ın soygunu fark etmesinin ardından emniyet yetkililerine haber verdiği ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.

Tolgay'ın, yaklaşık 12 bin avro değerindeki iki bilgisayar ve altın takısının çalındığı belirtildi.

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