19 Ocak 2022 Çarşamba 13:41 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:44

Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Udinese, İtalya Kupası son 16 turunda Lazio'ya konuk oldu. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı ve tur atladı.

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LAZİO, MİLAN'IN RAKİBİ OLDU

90 dakikası 0-0 sona eren ve uzatmaya giden maçta Lazio'ya turu getiren golü 106. dakikada Ciro Immobile attı. Bu sonuçla Lazio, İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan'ın rakibi oldu.

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TOLGAY ARSLAN'IN FRİKİĞİ DİREKTE PATLADI!

Udinese'de maça yedek başlayan Tolgay Arslan, 77. dakikada Mato Jajalo'nun yerine oyuna dahil oldu. Tolgay'ın 98. dakikada kullandığı frikikte top direkten dışarı çıkarken, tecrübeli futbolcu büyük üzüntü yaşadı.

TOLGAY'A 6,5 PUAN

Oyunda kaldığı süre boyunca etkili olmaya çalışan Tolgay Arslan'ın Lazio maçındaki performansına İtalyan basınında 10 üzerinden 6 ile 6,5 arasında değişen notlar verdi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu için yapılan yorumlar şöyle:

"TOLGAY ARSLAN, REİNA'YI TİTRETTİ"

Tuttomercatoweb: "Uzatma bölümünün ilk yarısında doğrudan kaleye gönderdiği frikikte top direkten döndü ve Lazio kalecisi Pepe Reina'yı titretti" (6 puan)

"UDİNESE'NİN UZATMADAKİ TEK ŞUTU TOLGAY'DAN"

Calcio Mercato: "Udinese'nin uzatma bölümünde attığı tek şutun sahibiydi. Yaklaşık iki ay önce attığı golü serbest vuruştan tekrarlamaya çalıştı ama olmadı" (6 puan)

"CESARETLİ VE KİŞİLİKLİ OYNADI"

Mondo Udinese: "Ligde 4-4 biten Lazio - Udinese maçının kahramanı olan Tolgay Arslan bu kez karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 77. dakikada Mato Jajalo'nun yerine sahaya girdi. Uzatmaların ilk yarısında serbest vuruştan gole yaklaştı. Cesaretli ve kişilikli oynadı fakat takımının kupadan elenmesini önleyemedi." (6,5 puan)

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21 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Udinese'de başarılı bir sezon geçiren Tolgay Arslan bu sezon oynadığı 21 maçta 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.